Пассажир украл у водителя ростовской маршрутки телефон



В Ростове пассажир маршрутки обокрал водителя. Подозреваемого в краже задержали 24 января.



43-летний житель Ростова вошёл в общественный транспорт в Железнодорожном районе города. Проехав несколько остановок, мужчина собрался выходить. В этот момент он заметил дорогой телефон, лежавший рядом с водителем. Воспользовавшись тем, что шофёр занят дорогой, он незаметно стащил телефон и вышел на остановке.



Когда владелец заметил пропажу, он обратился в полицию. Подозреваемый в краже вскоре был установлен. Им оказался 43-летний ростовчанин.

- Украденное фигурант продал, а деньги потратил на личные нужды, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина помещён под подписку о невыезде.