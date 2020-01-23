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Пассажир украл у водителя ростовской маршрутки телефон

Пассажир украл у водителя ростовской маршрутки телефон
В Ростове пассажир маршрутки обокрал водителя. Подозреваемого в краже задержали 24 января.

43-летний житель Ростова вошёл в общественный транспорт в Железнодорожном районе города. Проехав несколько остановок, мужчина собрался выходить. В этот момент он заметил дорогой телефон, лежавший рядом с водителем. Воспользовавшись тем, что шофёр занят дорогой, он незаметно стащил телефон и вышел на остановке.

Когда владелец заметил пропажу, он обратился в полицию. Подозреваемый в краже вскоре был установлен. Им оказался 43-летний ростовчанин.
- Украденное фигурант продал, а деньги потратил на личные нужды, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина помещён под подписку о невыезде.

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