Партии и кандидаты в Заксобрание Ростовской области готовятся к старту агитации

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В ближайшие 10 дней станет окончательно известно количество партий и кандидатов-одномандатников, участвующих в выборной гонке. Областной избирком пока проверяет правильность документов, которые подавали фракции, и принимает документы от кандидатов, которые будут бороться в одномандатных округах. Итоговые списки обнародуют до 12 августа - в день официального старта избирательной кампании. Тогда же кандидаты в Законодательное Собрание Ростовской области смогут и начать вести официальную агитацию.Пока что партии и будущие кандидаты проводят рабочие встречи, формируют штабы и предвыборные программы. Относительно активными среди фракций можно назвать три: «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Это легко объяснимо: первые две имеют большинство в ЗС и стремятся как минимум сохранить свои позиции. Что же касается либерал-демократов, то они впервые проведут кампанию без основателя и бессменного лидера Владимира Жириновского. Партия, попыталась «оживить» своего вождя в виртуальном пространстве. Но во главе списка «Вольфыча» из нейросетей не поставишь. Значит, надо постараться и доказать, что ЛДПР - не театр одного актера.«ЕдРо» активно во всех сферах: от инициатив в поддержку участников спецоперации и членов их семей до заботы о традиционных отраслях народного хозяйства. На днях кандидаты «ЕР» посетили одно из крупнейших фермерских хозяйств в области и пообщались с хлеборобами. Партийцы выслушали их заботы и предложения. Например, возможные субсидии на покупку новой техники. Ведь в последнее время очень подскочили цены на тракторы и комбайны.Активисты «ЕР» мониторят ход подготовки дошкольных учреждений к учебному году. А на сайте партии всех неравнодушных просят сообщать о проблемах, которые может помочь решить партия.Действующие депутаты-коммунисты тоже проявляют активность. Ведь им предстоит непростая борьба за сохранение своих мандатов. На днях они участвовали в круглом столе. Мероприятие состоялось в Заксобрании Ростовской области. Обсуждались перспективы переноса водовода в городе Новочеркасске. Трубы проходят под городским кладбищем. Так что в случае срочного ремонта придется буквально раскапывать могилы.Также накануне Дня ВДВ коммунисты провели несколько встреч в Ростовской региональной общественной организации ветеранов десантных войск «Донской Союз десантников».ЛДПР решила запустить «Школу молодого военкора». Весь август подрастающее поколение будут обучать журналистике. А после этого лучших отправят на специальные курсы в Москву.Остальные партии («Справедливая Россия», Компартия Коммунисты России, «Новые люди» и «Родина») пока затаились. Никаких физических свидетельств их предвыборной активности не зафиксировано.Наверняка можно сказать, что кампания 2023 года сильно отличается от выборов в прошлую пятилетку. Теперь политические баталии пройдут на фоне спецоперации, которая стала главным событием в России.- Каждая избирательная кампания на Дону имеет свои особенности, - говорит Николай Кузнецов, научный руководитель Ростовского государственного экономического университета (РГЭУ), член Общественной палаты Ростовской области. – Например, одна из важнейших задач нынешней кампании - обеспечение безопасности на избирательных участках в дни голосования. Что касается самих кандидатов, то сейчас идет фаза их регистрации. Активная агитация начнется 12 августа.В этом году не будет электронного голосования. А из-за того, что оно продлится три дня, не будет и дня тишины.Общественная палата РО уделяет большое внимание подготовке наблюдателей на выборах. Для этого создан штаб по наблюдению за выборами. Сейчас ведется подготовка наблюдателей. Всего на выборах будут задействованы более пяти тысяч общественных наблюдателей.