Кандидаты в депутаты Госдумы по одномандатным округам завершают подавать документы в избирком

Кандидаты в депутаты Госдумы по одномандатным округам завершают подачу документов в избирком Ростовской области. Напомним, что срок процедуры подачи документов продлится с 18 июня по 23 июля.Согласно информации на 21 июля, документы, а также уведомление о своем выдвижении предоставили уже 43 кандидата. Теперь до 4 августа избирком будет решать, кого их них зарегистрировать, а кому - отказать.Кандидаты-одномандатники выступают представителями всех партий, что уведомили об участии в грядущих выборах. 21 июля документы на выдвижение так же предоставили члены партии «Единая Россия», зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова и депутат Госдумы по одномандатному Волгодонскому округу Виктор Дерябкин.- Каждому необходимо определиться с выбором, поскольку от этого зависит будущее нашей страны и Ростовской области, - подчеркнула Лариса Тутова.Выдвиженцем от партии «Новые люди» стал бизнесмен Александр Хуруджи. Это его первое участие в данной процедуре.- Мои избиратели - все люди, которые проживают в Ростовской области. Я здесь родился, учился, женился, здесь родились мои дети, - поделился Александр Хуруджи. - Это мой первый поход в депутаты, может, кто-то удивится, но да - я в политике.Решение, кого зарегистрировать, а кому отказать, комиссия будет принимать в течение 10 дней после завершения приема документов. Пока что зарегистрированных или отвергнутых кандидатов нет.Процедура регистрации проходит в стандартном режиме. Об этом заявил первый заместитель председателя избирательной комиссии Ростовской области Александр Энтин.- Документы в избирком поступили от представителей парламентских партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия». Кроме этого, документы поступили от кандидатов непарламентских партий. Это «Партия роста», «Новые люди», «Яблоко», «Родина». Два самовыдвиженца также предоставили документы на регистрацию по одномандатным округам. Центризбирком возложила на нас обязанности по приему пакетов документов, - объяснил ситуацию Александр Энтин.19 сентября в Ростовской области вместе с выборами в Госдуму пройдет и несколько избирательных компаний регионального и муниципального уровней. Так, проведут довыборы в Заксобрание Ростовской области и выборы в представительные органы муниципальных образований.