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Осталось 10 дней до окончания выдвижения кандидатов Заксобрания Ростовской области

Осталось 10 дней до окончания выдвижения кандидатов Заксобрания Ростовской области
До окончания выдвижения кандидатов Законодательного собрания Ростовской области осталось 10 дней. Последняя дата - 28 июля. Однако большая часть партий уже представили кандидатов в Избирательную комиссию, или, как минимум, провели конференцию и утвердили списки.

Несколько месяцев назад аналитики предполагали, что в выборах примут участие четыре партии. Но они ошиблись. Кандидатов выдвинут еще две фракции.

По состоянию на 18 июля, Коммунисты России, ЛДПР, «Новые люди» и КПРФ представили своих кандидатов Избиркому. По партийным спискам прошли 250 человек, еще 77 - по одномандатным округам. В Облизбиркоме уточнили, что цифра постоянно меняется - кандидаты продолжают выдвигаться в течение дня. В числе представленных пока не хватает двух «команд высшей лиги» - «Единой России» и «Справедливой России». На днях будут заверены и их списки. А значит, партий будет шесть.

«Единая Россия» уже выдвинула кандидатов на партконференции 13 июля. Общеобластной список возглавили губернатор Ростовской области Василий Голубев, главный врач БСМП Новочеркасска Борис Гуркин и участник СВО Дмитрий Суворов. Та же формальная процедура предстоит «Справедливой России».

Кандидатам предстоит бороться за 60 депутатских мест в новом созыве ЗС. Из них 40 - по одномандатным округам и 20 - по партийным спискам. По сравнению с выборами в 2018 году эта пропорция сильно изменилась. Пять лет назад выбирали по 30 депутатов и от «списочников» и от «одномандатников». Эксперты считают, что перевес в сторону последних заставит кандидатов-«списочников» активнее работать.

Все участники кампании планируют, как минимум, повторить результат выборов 2018 года.

– Я думаю, партийная фракция «Единой России» обновится на 40 процентов, - говорит замдиректора Института философии и социально-политических наук ЮФУ Дмитрий Абросимов. - В этом году такая стратегия, что лучших депутатов, которые в прошлый раз проходили по партийным спискам, перевели на одномандатные округа. Партия считает, что если есть статус депутата, то лучше идти по одномандатному округу. В этом случае уже не партия работает на кандидата, а кандидат на партию.

Есть еще один фактор, из-за которого действующим депутатам придется побороться за свои места в областном парламенте в одномандатных округах. При прежних 40% голосов «ЕдРо» получит по спискам на 30% меньше мандатов - ведь пропорции изменились. В связи с этим той же КПРФ будет нелегко повторить прошлый успех. В тот раз от партии прошли в Заксобрание пять «списочников». В этом году эксперты прогнозируют коммунистической партии три мандата.

Как минимум один мандат может получить партия «либерал-демократов». А вот «Справедливая Россия», «Новые люди» и «Коммунисты России» могут и вовсе не пройти порог. Какая-то из партий рискует остаться без представительства в областном Заксобрании.

На легитимность и чистоту выборов повлияют количество кандидатов и партий. По мнению экспертов, это еще не все. Важную роль в прозрачности выборов играет и качество наблюдения. Общественный штаб уже начал активное обучение и подготовку специалистов, которые проследят за трехдневными выборами и процедурой подсчетов голосов. Руководитель общественного штаба по наблюдению Александр Нечушкин отметил, что всего планируют подготовить более 5 тысяч наблюдателей.

- Наш штаб перешел к регулярным заседаниям и плановой работе, - рассказал Александр Нечушкин. - Растущее количество звонков и обращений в социальных сетях показали, что жители Дона неравнодушно относятся к предстоящим выборам.

Руководитель общественного штаба по наблюдению добавил, что среди населения Ростовской области есть немало тех, кто хотел бы не только «поучаствовать в процессе», но и получить новые знания от грамотных опытных наставников.

Голосование на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области будет проходить в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября.
Фото: Rostov.ru.
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