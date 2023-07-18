Осталось 10 дней до окончания выдвижения кандидатов Заксобрания Ростовской области

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До окончания выдвижения кандидатов Законодательного собрания Ростовской области осталось 10 дней. Последняя дата - 28 июля. Однако большая часть партий уже представили кандидатов в Избирательную комиссию, или, как минимум, провели конференцию и утвердили списки.Несколько месяцев назад аналитики предполагали, что в выборах примут участие четыре партии. Но они ошиблись. Кандидатов выдвинут еще две фракции.По состоянию на 18 июля, Коммунисты России, ЛДПР, «Новые люди» и КПРФ представили своих кандидатов Избиркому. По партийным спискам прошли 250 человек, еще 77 - по одномандатным округам. В Облизбиркоме уточнили, что цифра постоянно меняется - кандидаты продолжают выдвигаться в течение дня. В числе представленных пока не хватает двух «команд высшей лиги» - «Единой России» и «Справедливой России». На днях будут заверены и их списки. А значит, партий будет шесть.«Единая Россия» уже выдвинула кандидатов на партконференции 13 июля. Общеобластной список возглавили губернатор Ростовской области Василий Голубев, главный врач БСМП Новочеркасска Борис Гуркин и участник СВО Дмитрий Суворов. Та же формальная процедура предстоит «Справедливой России».Кандидатам предстоит бороться за 60 депутатских мест в новом созыве ЗС. Из них 40 - по одномандатным округам и 20 - по партийным спискам. По сравнению с выборами в 2018 году эта пропорция сильно изменилась. Пять лет назад выбирали по 30 депутатов и от «списочников» и от «одномандатников». Эксперты считают, что перевес в сторону последних заставит кандидатов-«списочников» активнее работать.Все участники кампании планируют, как минимум, повторить результат выборов 2018 года.– Я думаю, партийная фракция «Единой России» обновится на 40 процентов, - говорит замдиректора Института философии и социально-политических наук ЮФУ Дмитрий Абросимов. - В этом году такая стратегия, что лучших депутатов, которые в прошлый раз проходили по партийным спискам, перевели на одномандатные округа. Партия считает, что если есть статус депутата, то лучше идти по одномандатному округу. В этом случае уже не партия работает на кандидата, а кандидат на партию.Есть еще один фактор, из-за которого действующим депутатам придется побороться за свои места в областном парламенте в одномандатных округах. При прежних 40% голосов «ЕдРо» получит по спискам на 30% меньше мандатов - ведь пропорции изменились. В связи с этим той же КПРФ будет нелегко повторить прошлый успех. В тот раз от партии прошли в Заксобрание пять «списочников». В этом году эксперты прогнозируют коммунистической партии три мандата.Как минимум один мандат может получить партия «либерал-демократов». А вот «Справедливая Россия», «Новые люди» и «Коммунисты России» могут и вовсе не пройти порог. Какая-то из партий рискует остаться без представительства в областном Заксобрании.На легитимность и чистоту выборов повлияют количество кандидатов и партий. По мнению экспертов, это еще не все. Важную роль в прозрачности выборов играет и качество наблюдения. Общественный штаб уже начал активное обучение и подготовку специалистов, которые проследят за трехдневными выборами и процедурой подсчетов голосов. Руководитель общественного штаба по наблюдению Александр Нечушкин отметил, что всего планируют подготовить более 5 тысяч наблюдателей.- Наш штаб перешел к регулярным заседаниям и плановой работе, - рассказал Александр Нечушкин. - Растущее количество звонков и обращений в социальных сетях показали, что жители Дона неравнодушно относятся к предстоящим выборам.Руководитель общественного штаба по наблюдению добавил, что среди населения Ростовской области есть немало тех, кто хотел бы не только «поучаствовать в процессе», но и получить новые знания от грамотных опытных наставников.Голосование на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области будет проходить в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября.