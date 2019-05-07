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В Ростове начался парад Победы

В Ростове начался парад Победы

На Театральной площади в Ростове начался парад Победы, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По традиции 9 мая парад начинается ровно в 10 часов утра. Но уже за несколько часов до этого военнослужащие заняли свои места на площади. С раннего утра начали собираться и обычные ростовчане, желающие увидеть масштабное зрелище.

В Ростове начался парад Победы

Напомним, что в этом году в донской столице в параде примут участие 2 600 военных. Откроют парад барабанщицы из Белокалитвинского кадетского корпуса.

В Ростове начался парад Победы

По Театральной площади также пройдёт механизированная колонна, включающая 60 единиц военной техники. Возглавят её легендарные танк Т-34 и боевая машина реактивной артиллерии «катюша».


В Ростове начался парад Победы
После прохода военной техники начнётся движение «Бессмертного полка». Участники акции собираются на площади Карла Маркса. Впереди будет ехать военная техника, обнаруженная на полях сражений в Ростовской области. Далее проследует колонна мотоциклистов, за ней будут двигаться ростовчане с портретами своих родных – участников Великой Отечественной войны.

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