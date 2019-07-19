Памятную доску государственному деятелю Владимиру Катальникову открыли в Шахтах



В Шахтах открыли памятную доску Владимиру Катальникову. Мемориальная плита появилась 19 июля на стене здания филиала ЮРГПУ (НПИ). Катальников был шахтёром, профессором, государственным деятелем, депутатом Заксобрания Ростовской области и Госдумы РФ. Он стал Почётным гражданином Шахт, Донецка и Новошахтинска. Владимир Дмитриевич умер в 2018 году в возрасте 66 лет.



Инициативу повесить памятную табличку выдвинули члены Ростовского профсоюза работников угольной промышленности. У шахтёров имя Владимира Катальникова навсегда будет связано с законом об угле, благодаря которому они могут получать социальную поддержку.



На торжественном мероприятии присутствовали его друзья, коллеги и члены семьи. Памятную доску открыли дочь Катальникова, Ирина, и заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области, председатель комитета по социальной политике Сергей Михалёв.



- Владимир Дмитриевич трудился под началом Героя Социалистического Труда Петра Харченко, - вспоминает Михалёв. - В период автоматизации Катальников стал первым специалистом в этом направлении. Когда я работал директором шахты «Майская», то всегда приглашал его исправлять поломки, с которыми наши специалисты не могли справиться. Мы все помним его как человека, до конца отстаивавшего права трудящихся.



Во время шахтёрских забастовок в 90-е годы Владимир Дмитриевич не шёл ни на какие уступки. Тогда он сделал невозможное: добился от государства покрытия долгов по зарплатам частного предприятия.



Катальников начинал работать электрослесарем и через какое-то время занял пост председателя ростовского отделения профсоюза работников угольной промышленности.

