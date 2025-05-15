Памятную доску в честь бойца СВО установили в Ростовской области

Фото: Администрация Тарасовского района

В Ростовской области почтили память солдата, павшего в ходе специальной военной операции, открыв мемориальную плиту. Информацию предоставила администрация Тарасовского района.Мемориальную доску в честь Владимира Бондаренко открыли 13 мая на здании Васильевской школы, где он когда-то учился. Владимир родился в поселке Тарасовском. В августе 2023 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ и служил в воинской части 44639, входящей в состав 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, являющейся частью ВДВ.Его определили в 119-й гвардейский парашютно-десантный полк ордена Александра Невского, в штурмовой отряд.Владимир погиб 8 мая 2024 года, выполняя боевое задание во время освобождения поселка Раздоловка. За проявленную отвагу и героизм Владимир был награжден орденом Мужества посмертно.