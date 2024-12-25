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Погибшему в зоне СВО бойцу из Ростовской области установили мемориальную доску

Погибшему в зоне СВО бойцу из Ростовской области установили мемориальную доску
В Таганроге Ростовской области установили мемориальную доску бойцу, погибшему в зоне СВО. Памятную табличку Владимиру Сенькову разместили на фасаде школы, где учился боец.

Владимир Сеньков родился в приморском городе в 2002 году. Окончил школу №16 в 2020 году. В зоне специальной военной операции проходил службу в составе гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Отправившись на военное задание 14 июня 2022 года героически погиб, спасая раненых товарищей с поля боя. За боевые заслуги и героизм Владимир Сеньков награжден орденом Мужества.
Фото: Городская Дума Таганрога
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