Погибшему в зоне СВО бойцу из Ростовской области установили мемориальную доску

Фото: Городская Дума Таганрога

В Таганроге Ростовской области установили мемориальную доску бойцу, погибшему в зоне СВО. Памятную табличку Владимиру Сенькову разместили на фасаде школы, где учился боец.Владимир Сеньков родился в приморском городе в 2002 году. Окончил школу №16 в 2020 году. В зоне специальной военной операции проходил службу в составе гвардейской десантно-штурмовой бригады.Отправившись на военное задание 14 июня 2022 года героически погиб, спасая раненых товарищей с поля боя. За боевые заслуги и героизм Владимир Сеньков награжден орденом Мужества.