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Погибшему на СВО бойцу из Ростовской области установили мемориальную доску

Погибшему на СВО бойцу из Ростовской области установили мемориальную доску

В Пролетарском районе Ростовской области установили мемориальную доску в память о погибшем на СВО 28-летнем бойце. Памятную табличку Анатолию Лаврентьеву установили в хуторе Ганчукове. Ее разместили 7 ноября на фасаде школы, где учился боец.

Молодого человека мобилизовали в сентябре 2022 года и направили служить в ДНР. Анатолий погиб в апреле 2023 года, выполняя боевое задание.

Похоронили его в родном хуторе Ганчукове. Анатолия посмертно наградили орденом Мужества.
Фото: Администрация Пролетарского района
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