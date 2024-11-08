Погибшему на СВО бойцу из Ростовской области установили мемориальную доску

Фото: Администрация Пролетарского района

В Пролетарском районе Ростовской области установили мемориальную доску в память о погибшем на СВО 28-летнем бойце. Памятную табличку Анатолию Лаврентьеву установили в хуторе Ганчукове. Ее разместили 7 ноября на фасаде школы, где учился боец.Молодого человека мобилизовали в сентябре 2022 года и направили служить в ДНР. Анатолий погиб в апреле 2023 года, выполняя боевое задание.Похоронили его в родном хуторе Ганчукове. Анатолия посмертно наградили орденом Мужества.