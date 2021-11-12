Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Овны рискуют получить травму, а Девам лучше отказаться от поездок: гороскоп на неделю

Овны рискуют получить травму, а Девам лучше отказаться от поездок: гороскоп на неделю
Проблемной будет эта неделя для представителей знаков Зодиака. Это период, когда нужно поберечь свое здоровье, отказаться от поездок и постараться не вступать в конфликты с близкими, ведь ни к чему хорошему они не приведут. Лучше направить энергию на решение каких-то старых вопросов и уделить время себе. Подробный прогноз для ростовчан на неделю составила астролог Антонина Кариер.
♈ Овен — может произойти ссора из-за расходования непредусмотренной суммы денежных средств. Будьте осторожны, у вас травмоопасная неделя.

♉ Телец — можете пострадать из-за своих необдуманных действий или поспешности. Особое внимание - при эксплуатации электроприборов.

♊ Близнецы — есть вероятность получить хорошую прибыль или выгодный контракт. Все зависит от вашей готовности потрудиться чуть больше обычного.

♋ Рак — на этой неделе сложно контролировать эмоции, но возможно. Можно направить энергию на выполнение сложной физической работы или отложенной в долгий ящик - то, что ранее представляло проблему, сейчас с легкостью решите.

♌ Лев — желание достичь или выполнить многое может обесточить вас. Излишний оптимизм также не на руку. Постарайтесь оценить разумно свои возможности — это поспособствует получению необходимого результата.

♍ Дева — на этой неделе поездка или машина преподнесут сюрпризы. Электрика и электроника могут выйти из строя. Есть и плюсы: установите контакт с платежеспособным клиентом.

♎ Весы — волнение может еще сохраняться в течение недели, но вы найдете силы совладать с собой, сможете принимать рациональные решения, слышать собеседника и договариваться.

♏ Скорпион — у некоторых из вас на этой неделе произойдет переосмысление себя, окружающего мира, изменится взгляд на свою жизнь. А кто-то из-за усталости будет чрезмерно раздражен и проявит агрессивные качества.

♐ Стрелец — вас ожидает прибыльная неделя. Постарайтесь найти время и для полноценного отдыха.

♑ Козерог — ранее вложенные усилия начинают приносить свои ощутимые плоды. Появляются новые идеи, стремление к внешнему преображению. Не бойтесь начинать что-то новое!

♒ Водолей — планы и задачи могут пересматриваться, есть вероятность нештатных ситуаций. Важно не спешить с принятием решений, подумать перед тем, как что-то делать.

♓ Рыбы — получите новую информацию или знания, которые расширят сознание, создадут толчок к глубокому переосмыслению прошлого опыта, откроют новые перспективы и возможности перед вами.
Фото: m.fotostrana.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.