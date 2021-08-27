Весы получат роскошный подарок, а Водолеям нужно контролировать эмоции: гороскоп на неделю
Первая неделя осени обещает знакам Зодиака интересные события и приподнесет неожиданные презенты. Для кого-то это время для принятия важных решений, которые могут влететь в копеечку, в то время как для других - возможность получить роскошный подарок и приумножить свое благосостояние. Подробный гороскоп для всех знаков Зодиака составила астролог Антонина Кариер.
♈Овен —Ваш враг на этой неделе - это эмоции. Немногословность и организованность поможет в производственном цикле и при убеждении нужных вам людей.
♉Телец —Желания не совпадают с возможностями. Не желательно злоупотреблять алкоголем, т.к. можете пострадать из-за своих высказываний
или из-за стремления присвоить чужое.
♊ Близнецы —Во избежание ссор на этой неделе необходимо расставить приоритеты и применить дипломатические, и административные качества.
♋Рак —Конфликтная ситуация сохраняется и может обостриться из-за не точности в формулировках, из-за несогласованных действий и маршрутов следования.
♌Лев —Не обдуманные и импульсивные решения могут повлечь излишнюю трату денег, сил и времени на этой неделе.
♍Дева —Точность, дотошность к каждому пункту намеченного плана и деталям, только сыграют вам на руку, особенно если вам необходимо организовать людей или предстоит серьезная работа.
♎Весы — Можете получить роскошный подарок или поддержку влиятельного лица. Но все же, соблюдайте такт и будьте последовательны.
♏Скорпион —Возможно получите заманчивое предложение, но не поддавайтесь иллюзиям сразу. Все рассчитайте, продумайте и сопоставьте свои возможности, прежде чем принять решение.
♐Стрелец —От вашей настойчивости, организованности и выдержки, зависит не только результат труда, но и ваш авторитет в коллективе, и сумма материального вознаграждения.
♑Козерог — Вами будет руководить страстное желание получить мгновенный результат. Для лучшего эффекта, разбейте на части выполняемый объем работ.
♒Водолей —Имеет место волнение - желательно логически рассуждать и контролировать эмоции. А в целом, есть вероятность получить приятные бонусы в течении недели, особенно творческим людям.
♓Рыбы —Окружающие не дадут вам расслабиться, будут выдвигать требования, а конкуренты мотивировать к действиям. Важно: берегите нервную систему.