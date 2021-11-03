Девам нужно отложить поездку, а Водолели рискуют получить травму: гороскоп на неделю

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Очередная неделя обещает быть насыщенной для всех знаков Зодиака. Кому-то придётся отстаивать свою точку зрения на работе, в то время как другим нужно позаботиться о своём здоровье и отношениям с родными. Подробный прогноз для ростовчан составила Антонина Кариер.♈Овен —Можете оказаться в зависимом положении от решения кого-то старше или влиятельнее. Не все вопросы решаемы самостоятельно, а помощи придется ждать долго.♉Телец —Сложная неделя намечается: давят на вас со всех сторон. Если приложить усилия и не нервничать- то вам по силам справиться с делами.♊ Близнецы —Для более продуктивной работы - уточняйте у руководства все нюансы и детали поставленной задачи.♋Рак — На этой неделе вашим планам может помешать излишняя поспешность и непоследовательность мыслей. Немного решительности и выдержки не помешает, а может даже избавит от конфликтной ситуации.♌Лев —Разногласия во взглядах с членами семьи. Дискуссия может зайти в тупик. Лучше отложить принятие решения до воскресенья.♍Дева —Дальние поездки возможно отложите. У находящихся за границей могут возникнуть неожиданные ситуации. Общение нервозное, на повышенных тонах может привести к конфликту.♎Весы — Тема финансов и заработка не будет давать покоя. Хаотично всплывают разные варианты, но если решитесь на кредит- хорошенько все взвесьте.♏Скорпион —Старшие члены семьи потребуют к себе заботы и внимания- эти мероприятия могут повлиять на ваши планы. Энергии у вас на все достаточно, главное не перетрудитесь- распределите дела по важности.♐Стрелец — Будьте готовы к жарким диспутам и необходимости проявить твердость и настойчивость, чтобы повлиять на развитие событий.♑Козерог — Бюджет требует тщательного расчета и грамотного распределения средств на текущие платежи. В тоже время труда вы не боитесь и если конструктивно приложите усилия и навыки, то сэкономите энную сумму денег.♒Водолей —На этой неделе берегите конечности и не подвергайте себя риску. Некоторая мысль или идея не оставляет вас, искать варианты решения безусловно необходимо, но постарайтесь переключаться и на другие занятия.♓Рыбы —В течении недели есть тенденция к изменению планов, маршрута следования, к нештатным ситуациям в дороге. Будьте внимательны за рулем!