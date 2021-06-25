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Овнам стоит отказаться от крупных покупок, Рыбы рискуют попасть в аварию: гороскоп на неделю

Овнам стоит отказаться от крупных покупок, Рыбы рискуют попасть в аварию: гороскоп на неделю
Последние дни июня обещают принести знакам Зодиака проблемы и различные трудности. Поэтому на этой неделе лучше не осуществлять крупные покупки и внимательнее относиться к своим финансам. Запланированная поездка может не оправдать ожиданий, а помощь людям может обернуться против вас. Подробный прогноз составила астролог из Ростова Антонина Кариер.

♈ Овен — не самое лучшее время для покупки техники и машины - велики шансы купить бракованный товар. Непредвиденные расходы на друзей или любимых людей.

♉ Телец — собственными необдуманными действиями можете создать конфликтную ситуацию или настроить против себя руководство. Для снятия эмоционального напряжения желательны физические нагрузки.

♊ Близнецы — чем яснее и реальнее ваши цели, тем быстрее они выполнимы. Перепроверьте информацию и данные, прежде чем их использовать.

♋ Рак — на этой неделе нужна ясная голова при расходовании денежных масс. Есть вероятность совершить необдуманные приобретения и взять кредит.

♌ Лев — демонстрируя активную деятельность, самоутверждаясь, возможно, в грубой форме, можете столкнуться с ограничением со стороны людей старшей возрастной группы или занимающих более высокое социальное положение.

♍ Дева — в делах и сотрудничестве опирайтесь на собственные силы и возможности. Партнер может не выполнить своих обязательств или даст ложную информацию.

♎ Весы — внимание направлено на деятельность и реализацию планов. Есть риск не справиться с задачами, не достигнуть заветной цели, недополучить ожидаемую прибыль. Будьте осторожны при эксплуатации электроприборов.

♏ Скорпион — на этой неделе придется отстаивать свои позиции и интересы. Настройтесь на борьбу, планируйте свое время и продумайте действия.

♐ Стрелец — в межличностных отношениях можете пострадать от оказания помощи людям. Чтобы этого не произошло, вначале проанализируйте ситуацию, с которой к вам обратились.

♑ Козерог — поездка может не оправдать ожиданий и не принесет реализации намеченных вопросов. Непредвиденные расходы на потребности детей.

♒ Водолей — вам необходимо держать марку, урегулировать нападки в ваш адрес или нестабильную нервозную обстановку, в которой можете оказаться в течение недели.

♓ Рыбы — склонны обманывать и обмануться сами, нет ясной картины происходящего, забывчивы и рассеяны. Находясь за рулем, сконцентрируйте внимание - вероятны аварии.

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