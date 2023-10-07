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В Ростовской области с 9 октября начнут включать отопление

В Ростовской области с 9 октября начнут включать отопление
В Ростовской области уже на следующей неделе будут включать отопление. В некоторых социальных объектах Таганрога батареи включат уже 9 октября.

Глава администрации приморского города рассказал, что отопление дадут в детских образовательных учреждениях, медорганизациях и других соцобъектах. В домах людей батареи включат с 16 октября. В эти же сроки начнут давать отопление во всем регионе. Ведь в некоторых северных районах области температура опускается ниже 0.

Что касается Ростова, отопление включат после того, как минимум пять дней температура будет держаться не выше +8 градусов. Учитывая, что пока в донской столице тепло, сроки подачи тепла в дома людей могут сдвинуть.
Фото: администрация Таганрога.
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