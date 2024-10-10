В Ростове начнут включать отопление с 11 октября

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Отопительный сезон в Ростове-на-Дону начнется с 11 октября. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.Батареи включат на социальных объектах. Тепло запустят в школах, детских садах, больницах и поликлиниках. Однако отопление во всех учреждениях появится не сразу. Для запуска системы потребуется время.Вопрос подачи отопления в многоквартирных домах остается под вопросом из-за погоды. Дневная температура в городе остается на отметках +20 градусов. Для старта сезона необходимо, чтобы в течение пяти дней среднесуточная температура не была ниже +8 градусов.