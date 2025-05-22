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В Ростовской области из-за отключения света ограничили подачу воды

В Ростовской области из-за отключения света ограничили подачу воды

В связи с проведением технических работ на линиях электропередачи в Волгодонском районе Ростовской области введены временные ограничения на водоснабжение. Информацию об этом предоставила глава Министерства жилищно-коммунального хозяйства Антонина Пшеничная.

По причине запланированных электротехнических мероприятий в десяти населённых пунктах Волгодонского района приостановлена подача воды. В частности, в хуторе Пирожок было прекращено электроснабжение насосных станций под номерами 1 и 2. Это привело к тому, что без доступа к воде остались семь хуторов и три станицы, включая Пирожок, Дубенцовскую, Рябичев, Ясырев, Большовскую, Холодный, Степной, Потапов, Задоно-Кагальницкую и Титов.

Возобновление подачи воды в указанные населённые пункты произойдёт сразу же после восстановления электроснабжения.
Фото: Дондей
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