За сутки от COVID-19 выздоровели еще 202 жителя Ростовской области

С начала пандемии медики вылечили 75 696 жителей Ростовской области, болевших коронавирусом. За сутки с 14 по 15 апреля выздоровели 202 человека.В стационарах лечение получают 1 930 дончан. К аппаратам ИВЛ подключены 182 человека, из которых 13 находятся в тяжелом состоянии. Они не могут двигаться и есть, так как врачи ввели их в медикаментозную кому. Эти пациенты получают принудительную прокачку легких. Газовая смесь подается им через эндотрахеальную трубку, помещенную в трахею через нос или рот. В некоторых критических случаях медикам приходится проводить хирургическую операцию (трахеостомию) по рассечению стенки трахеи и введению трубки в просвет. Как правило, такой способ практикуется, когда помочь больному более щадящим способом невозможно. Остальные пациенты (169 человек) получают кислород с помощью мундштуков и масок.За минувшие сутки заболели 240 дончан. Всего в регионе выявили 84 435 случаев инфицирования COVID-19. Из этого числа от коронавируса скончались 3 852 человека.