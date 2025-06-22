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Александр Скрябин принял участие в традиционной акции «День памяти и скорби»

Александр Скрябин принял участие в традиционной акции «День памяти и скорби»
В Ростове 22 июня в 4:00 прошла традиционная акция «День памяти и скорби», посвященная 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Участие принял глава города Александр Скрябин.

Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, оставила разрушения и невосполнимую боль потерь, глубокие незаживающие раны. Этот день стал Днем памяти и скорби по жертвам войны, а также жертвам всех войн за свободу и независимость Отечества.

- Для нас, россиян, память о тех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, священна, - отметил Александр Скрябин. - Нет ни одной семьи в нашей стране, кого не затронула самая кровопролитная война в истории человечества. Мои дедушки и бабушка тоже внесли свой вклад в историю Великой Победы. Их подвиг для меня имеет огромное значение.

Александр Скрябин совместно с ростовчанами возложил венки и цветы к памятнику «Пограничникам всех поколений», после чего спустили на воду венок и зажгли лампадами слово «Помним».

Глава города подчеркнул, что святая обязанность каждого – помнить и беречь то, что отстаивали наши предки, передавать это нашим потомкам.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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