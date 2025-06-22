Центр Ростова остался без электричества
Центр Ростова остался без электричества утром 22 июня. Причиной стало технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации.
Это привело к частичному отключению электроэнергии в границах: улицы Красноармейская, переулка Халтуринский, улицы Большая Садовая, проспекта Буденновский. А также улицы Малюгиной, Варфоломеева, переулка Гвардейский, улицы Семашко и проспекта Ворошиловский.
Возобновят подачу необходимого ресурса после завершения работ смежной сетевой организации.