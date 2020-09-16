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От коронавируса в Ростове умерла анестезиолог-реаниматолог областной клинической больницы №2

От коронавируса в Ростове умерла анестезиолог-реаниматолог областной клинической больницы №2
COVID-19 унес жизнь анестезиолога-реаниматолога Ростовской областной клинической больницы №2. Анны Сибирской не стало 18 сентября. Об этом сообщила ее подруга Людмила Шеховцова в Фейсбуке.

По словам женщины, Анна Владимировна скончалась от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

Пациенты отзывались о ней как о высококвалифицированном специалисте. Ранее COVID-19 погубил главного врача городской гинекологической больницы Новочеркасска Галину Криворучко.

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