От коронавируса в Ростове умерла анестезиолог-реаниматолог областной клинической больницы №2
COVID-19 унес жизнь анестезиолога-реаниматолога Ростовской областной клинической больницы №2. Анны Сибирской не стало 18 сентября. Об этом сообщила ее подруга Людмила Шеховцова в Фейсбуке.
По словам женщины, Анна Владимировна скончалась от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.
Пациенты отзывались о ней как о высококвалифицированном специалисте. Ранее COVID-19 погубил главного врача городской гинекологической больницы Новочеркасска Галину Криворучко.