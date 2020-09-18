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В Ростове за сутки от коронавируса скончались два врача анестезиолога-реаниматолога

В Ростове за сутки от коронавируса скончались два врача анестезиолога-реаниматолога
В Ростове за сутки два врача анестезиолога-реаниматолога скончались от коронавируса. Из жизни ушли Анна Сибирская и Иван Широков.

Анны Сибирской не стало 18 сентября. Она была сотрудницей областной клинической больницы № 2. О ее смерти от ковида сообщила ее подруга Людмила Шеховцева.

Ивана Широкова, врача 2-го отделения анестезиологии и реаниматологии БСМП (нейрореанимация) и Железнодорожной больницы Батайска, не стало сутки спустя. Факт его смерти подтвердили в региональном пресс-центре по информированию населения по новой коронавирусной инфекции. Причина кончины Ивана Владимировича еще не установлена. Предположительно, он болел коронавирусом.

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