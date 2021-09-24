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От коронавируса умерла первый министр здравоохранения Ростовской области

От коронавируса умерла первый министр здравоохранения Ростовской области
От коронавируса в Ростове умерла бывший министр здравоохранения донского региона. Тамара Кондратенко скончалась 26 сентября в ковидном госпитале Ростовской областной клинической больницы. О смерти экс-руководителя Минздрава сообщила Татьяна Быковская.

«Все понимаю, что человек не вечен, но хочется, чтобы такие люди были рядом всегда. Много можно написать о ней как о профессионале, это знают все. Но немногие знают, что за ее внешней суровостью скрывалась мягкая, ранимая душа, душа настоящего друга. Дорогая, любимая Тамарочка Алексеевна, как же мне Вас будет не хватать», - написала Быковская у себя в «Инстаграме».

Кондратенко была первым министром здравоохранения Ростовской области. Она возглавляла ведомство с 1997-го до 2001 года. Доктору медицинских наук, заслуженному врачу РФ был 81 год.
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