Министр здравоохранения донского региона пытался оспорить меру пресечения



Донской министр здравоохранения пытался оспорить меру пресечения. Татьяна Быковская подавала жалобу в Ростовский областной суд. 6 января суд оставил чиновницу под домашним арестом.



Напомним, Татьяну Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского задержали утром 28 ноября. По предварительным данным, дело связано с махинациями при проведении государственных закупок. Федеральная антимонопольная служба в конце октября 2019 года возбудила дело в отношении донского Минздрава, а также Дома ребёнка № 4, БСМП Новочеркасска, Областной клинической больницы № 2, городской больницы № 20 и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». Специалисты нашли признаки нарушения закона о конкуренции.



Предположительно, Быковская повлияла на решение учреждений заключить договор с определённой организацией, которая занимается утилизацией медицинских отходов.