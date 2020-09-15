Министр здравоохранения Ростовской области Быковская допустила возвращение ограничительных мер в регионе

Глава донского Минздрава ответила на вопрос о возможности возвращения ограничительных мер в регионе, сделав заявление во время брифинга в региональном правительстве 17 сентября.Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская не исключила вероятность возвращения ограничительных мер, если люди будут продолжать не соблюдать ограничительные меры. При этом сейчас вопрос о возобновлении режима самоизоляции ни в России, ни, в частности, в Ростовской области не стоит.Глава донского Минздрава выразила надежду на то, что люди сами будут заботиться о себе и не допустят возвращения ограничений.Напомним, с каждым днем продолжает расти количество новых инфицированных. За последние сутки заболел 171 человек. Общее число зараженных в регионе насчитывает 19 533.