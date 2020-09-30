Министр здравоохранения Ростовской области попросила выделить дополнительный транспорт для медиков

Министр здравоохранения Ростовской области попросила предоставить районам машины для медиков. О проблеме нехватки транспорта Татьяна Быковская заявила 2 октября во время заседания регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.По словам главы донского минздрава, из-за увеличившегося количества зараженных коронавирусом, медики с трудом справляются с нагрузкой. Поэтому Татьяна Быковская попросила муниципалитеты выделить дополнительный транспорт в лечебные учреждения для участковых служб и врачей.- Нагрузка очень большая, они физически не успевают, - сказала Татьяна Быковская.В противном случае, министр здравоохранения региона предложила предоставить медикам бесплатный проезд в общественном транспорте.Напомним, последние несколько недель Ростовская область бьет все рекорды по количеству больных коронавирусом. В частности, по состоянию на 2 октября, в донском регионе только за сутки 209 новых заболевших. Общее число инфицированных нарастающим итогом достигло 22352. Коечный фонд заполнен на 60%.