От коронавируса скончался бывший глава поселка в Ростовской области

В Новочеркасске скончался экс-глава администрации поселка Донского. Василий Вытрищак ушел из жизни после продолжительной болезни коронавирусом. На момент смерти ему было 68 лет. О том, что Василий Вытрищак скончался, стало известно 12 мая.По образованию Василий Вытрищак был военным связистом. За годы карьеры он работал начальником организационного отдела администрации Новочеркасска, а также занимал различные должности в ООО ПК «НЭВЗ» и высшем военном командном училище связи.Последние несколько лет он работал ведущим инженером по работе с отдаленными микрорайонами администрации в микрорайоне Донском. Местные жители и коллеги отзывались о Василии Вытрищаке как о чутком и неравнодушном человеке с активной жизненной позицией.Незадолго до смерти он заболел коронавирусом. Организм справился с болезнью, но вот тяжелые последствия перенести не смог.