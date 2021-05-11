Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

От коронавируса скончался бывший глава поселка в Ростовской области

От коронавируса скончался бывший глава поселка в Ростовской области
В Новочеркасске скончался экс-глава администрации поселка Донского. Василий Вытрищак ушел из жизни после продолжительной болезни коронавирусом. На момент смерти ему было 68 лет. О том, что Василий Вытрищак скончался, стало известно 12 мая.

По образованию Василий Вытрищак был военным связистом. За годы карьеры он работал начальником организационного отдела администрации Новочеркасска, а также занимал различные должности в ООО ПК «НЭВЗ» и высшем военном командном училище связи.

Последние несколько лет он работал ведущим инженером по работе с отдаленными микрорайонами администрации в микрорайоне Донском. Местные жители и коллеги отзывались о Василии Вытрищаке как о чутком и неравнодушном человеке с активной жизненной позицией.

Незадолго до смерти он заболел коронавирусом. Организм справился с болезнью, но вот тяжелые последствия перенести не смог.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.