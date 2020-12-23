От коронавируса вылечились более 40 тысяч жителей Ростовской области

В Ростовской области за сутки медики вылечили 464 пациента, болевших коронавирусом. С начала пандемии по 25 декабря количество выздоровевших достигло 40 098 дончан.Увеличилось и число инфицированных: за минувшие сутки диагноз подтвердился у 388 человек. Большинство из них - люди от 46 до 65 лет, проживающие в Ростове-на-Дону. Общее количество зараженных составляет 49 318 человек.В стационарах проходят лечение 2 803 пациента, из которых 260 - в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ.Под наблюдением врачей находятся 32 988 человек с подозрениями на коронавирус. Всего за период пандемии меднаблюдением были охвачены 136,74 тысячи дончан, из которых у 103,75 тысячи подозрения не подтвердились.