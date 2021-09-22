От COVID-19 скончались еще 26 жителей Ростовской области
В Ростовской области увеличилось количество умерших пациентов ковидных госпиталей. По данным на 24 сентября, в регионе скончались еще 26 человек. Это 15 женщин в возрасте от 48 до 84 лет и 11 мужчин — от 52 до 79 лет. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.
Увеличилось и число зараженных COVID-19. За последние 24 часа борьбу с опасным вирусом начали 478 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 135 713 жителей Ростовской области. Из них 6 642 не смогли побороть инфекцию, сообщили в правительстве региона.
Несмотря на регулярный прирост заболевших, на Дону по-прежнему действует только часть ограничений по COVID-19. С сентября кафе и рестораны могут вместить 50% посетителей. Аналогичная ситуация - с театрами и кинотеатрами. Кроме того, открыли фуд-корты в торговых центрах. Однако для их посещения необходимы QR-код, отрицательный ПЦР-тест или справка о недавней болезни.