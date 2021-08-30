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Число умерших от COVID-19 на Дону перевалило за 6 тысяч человек

Число умерших от COVID-19 на Дону перевалило за 6 тысяч человек
В Ростовской области от COVID-19 умерли еще 28 человек.

В Ростовской области ежедневно умирают десятки пациентов ковидных госпиталей. За сутки с 31 августа по 1 сентября вирус забрал жизни 28 человек. Большинство из них (21) - пенсионеры. В числе умерших оказались 17 женщин в возрасте от 59 до 87 лет и 11 мужчин - от 41 года до 80 лет. Всего за период пандемии от последствий COVID-19 скончались 6 015 человек.

Увеличилось и число инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 479 человек. Общее количество заболевших достигло 124 890 жителей региона. По информации областного правительства, 86% из них смогли побороть опасную болезнь.

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