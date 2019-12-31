Осужденный экс-замначальника донского ГУФСИН пытается обжаловать приговор



Осуждённый на 3,5 года колонии строгого режима бывший заместитель начальника ГУФСИН по Ростовской области оспаривает решение суда.



Назначенное наказание Сергей Ральников посчитал слишком суровым. Экс-чиновник областной службы исполнения наказаний подал апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда. В ближайшее время дело пересмотрит Ростовский областной суд.



Напомним, Сергея Ральникова осудили за получении взятки в особо крупном размере. Как было установлено следствием, а затем и в суде с 2015-го по 2018 год он и его руководитель - экс-начальник донского ГУФСИН Сергей Смирнов - получали крупные суммы от представителей коммерческих организаций. По данным следствия, бывшие руководители оказывали содействие в заключении госконтрактов на поставку товаров на нужды уголовно-исполнительной системы региона.



По данным обвинения, за пять эпизодов Ральников и Смирнов получили около 12 миллионов рублей.



Сергея Ральникова задержали 11 мая 2018 года при получении 2,5 миллиона рублей. В тот же день по решению суда его заключили под стражу. Но позже мера пресечения была изменена на домашний арест. Вскоре после задержания замначальника был арестован и его руководитель - начальник ГУФСИН по Ростовской области Сергей Смирнов. Он скончался в 20-й больнице после попытки суицида.



Добавим, что при вынесении приговора Ральникову суд засчитал в срок его нахождение под домашним арестом. Получается, что более года он уже отсидел.