Бывшего замначальника ГУ ФСИН Ростовской области будут судить за взятку в особо крупном размере



Расследование дела в отношении экс-замначальника ГУ ФСИН Ростовской области Сергея Ральникова завершено. Главное следственное управление СК РФ представило материалы для обвинения полковника в получении взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах.



Ранее сообщалось, что Сергей Ральников был задержан в своем рабочем кабинете в мае 2018 года. Замначальника ГУ ФСИН Ростовской области заключил договор с компанией по содействию в получении госзаказа от режимного ведомства. Решением суда Ральников был арестован.



Во время следственных действий подозреваемый находился под домашним арестом. Он активно сотрудничал со следствием и, вероятно, сдал своего подельника – экс-начальника ГУФСИН по Ростовской области Сергея Смирнова. Второй подозреваемый от дачи показаний отказался. 8 июня 2018 года Смирнов скончался в 20-й городской больнице после неудачной попытки суицида.



Ральникову предъявлено обвинение в получении взятки в размере более 11 миллионов рублей. По версии следствия, он в сговоре со своим начальником получил частями взятки от четырех представителей коммерческих организаций. Обвиняемый вместе с подельниками «передавал» госконтракты на поставку товаров для нужд уголовно-исполнительной системы заказчикам.



Дело о коррупции высшего начальства ГУ ФСИН Ростовской области передано в суд.