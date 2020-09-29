Осужденного экс-начальника УГИБДД по Ростовской области назначили зампредседателя гордумы Ульяновска
Бывший начальник УГИБДД по Ростовской области, осужденный за превышение должностных полномочий, стал заместителем председателя Ульяновской городской Думы. Кандидатуру Сергея Моргачева поддержали 30 сентября в ходе голосования на первом заседании гордумы Ульяновска нового созыва.
Экс-начальник донского УГИБДД будет курировать вопросы градостроительства, дорожного хозяйства и транспорта.
Напомним, Сергей Моргачев был избран депутатом в гордуму Ульяновска по 25-му округу в Засвияжском районе в единый день голосования, 13 сентября. Экс-правоохранитель победил с большим отрывом - за него проголосовали 2 166 избирателей.
Кто бы мог подумать, что еще пять лет назад будущий чиновник сидел на скамье подсудимых. В 2015 году Моргачева обвинили в превышении должностных полномочий. Суду удалось доказать, что он приказал своим подчиненным сделать ремонт в двух комнатах отделения донского УГИБДД за свой счет. Ущерб, нанесенный правоохранителям, составил порядка трех миллионов рублей.
Получив условный срок, Моргачев вернулся в родной Ульяновск, где занялся политикой.