Осужденный экс-начальник УГИБДД по Ростовской области стал депутатом в Ульяновске
Бывший начальник УГИБДД по Ростовской области, осужденный за превышение должностных полномочий, стал депутатом в Ульяновске. Сергей Моргачев был избран депутатом в гордуму Ульяновска по 25-му округу в Засвияжском районе. Самовыдвиженец Моргачев обошел своих конкурентов от политических партий.
По состоянию на утро 14 сентября за Моргачева проголосовали 2 166 избирателей. Примечательно, что в своем округе экс-начальник донского УГИБДД победил с большим отрывом. На втором месте оказалась Маргарита Петрова, которая набрала всего 383 голоса. Третье место заняла Гузель Шарипова - 294.
Напомним, Сергей Моргачев перевелся в Ростов-на-Дону из Ульяновска в конце 2013 года по приглашению руководителя ГУ МВД донского региона генерала Андрея Ларионова. Занимал пост главы УГИБДД по Ростовской области.
Однако не хорошей работой и положительной статистикой ростовчанам запомнился Моргачев. В 2015 году его обвинили в превышении должностных полномочий. Суду удалось доказать, что он приказал подчиненным сделать ремонт в двух комнатах управления за свой счет. Сотрудники УГИБДД побоялись идти наперекор начальнику и выполнили приказ. Ущерб, нанесенный правоохранителям, составил порядка трех миллионов рублей.
Суд приговорил его к году условно, но Моргачеву это наказание показалось слишком суровым. Ростовский областной суд изменил срок до 10 месяцев. Моргачев вернулся в родной Ульяновск, где занялся политикой.