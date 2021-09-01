Осужденная за преднамеренное банкротство дочь экс-мэра Ростова пыталась обжаловать приговор
Осужденная за преднамеренное банкротство дочь экс-мэра Ростова Ольга Чернышева пыталась обжаловать приговор. Дело рассмотрели 2 сентября в Ростовском областном суде.
Напомним, история финансовых махинаций бизнесвумен тянется еще с 2013 года. Женщина продала несколько земель в Аксайском районе, а их владельцам не вернула деньги от продажи. Когда собственники решили вернуть свои законные средства, Чернышева объявила себя банкротом и продала все имущество. При этом выяснилось, что новыми владельцами ее благ стали родственники и близкие друзья. В общем, бизнесвумен не только нагло кинула своих партнеров, но и осталась при своих деньгах.
Ольгу Чернышеву заподозрили в преднамеренном банкротстве. В конце апреля 2021 года Ворошиловский районный суд Ростова вынес ей приговор - три года условно с испытательным сроком на полтора года. Однако ни потерпевшие, ни сама Чернышева оказались не согласны с решением. По мнению бизнесвумен, она ни в чем не виновата и должна быть оправдана, а вот потерпевшие потребовали для обманщицы реального срока.
В итоге Ростовский областной суд оставил решение первой инстанции в силе.