Могилу старого кладбища Ростова раскопали во время строительных работ

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В Ростове-на-Дону при строительстве Дворца спорта продолжают повреждать захоронения Новопоселенского кладбища XIX – начала XX веков. Ранее Donday сообщал о находке склепа на стройплощадке. Археологи зафиксировали новый акт вандализма. Дмитрий Зенюк, Александр Нечипорук и другие специалисты рассказали об этом корреспонденту Donday.6 июня строители рыли котлован для коммуникаций. В процессе они повредили часть могилы. Александр Нечипорук приехал на место и увидел разбитые надгробные плиты и кости. Археологи предположили, что это останки людей с Новопоселенского кладбища.Александр Нечипорук отметил, что гроба не видно, но можно заметить торчащие кости. Археологи также обнаружили, что бетонный склеп на участке засыпали и возвели стену вплотную к нему. Вероятно, здесь появятся ступени или подиум.Это вызвало возмущение у некрополистов. Они обеспокоены отношением к исторической памяти города. У них также есть вопросы к Комитету по охране объектов культурного наследия Ростовской области.Дмитрий Зенюк напомнил, что при капитальном строительстве обычно проводятся археологические работы, особенно если на территории есть значимые исторические объекты. Например, при реконструкции улицы Станиславского археологи нашли много ценных артефактов.На месте будущего Дворца спорта в XIX веке находились Всесвятская церковь и кладбище, где были похоронены известные ростовцы, включая купцов Парамоновых и городского голову Андрея Байкова. В XIX веке также происходили конфликты из-за застройки Всесвятского кладбища.Археологи удивляются, почему Комитет требует согласования и экспертизы для частных проектов, но игнорирует требования для крупных строек в центре города. Им непонятно, почему работы не остановили после обнаружения склепа.Дмитрий Зенюк подчеркнул, что на этом участке могут быть важные археологические находки, которые помогут изучить историю старого Ростова и Донского края.Donday направил запрос в Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области с вопросами о том, почему строительство началось без археологического исследования и почему работы не остановили после обнаружения склепа.Обновленный Дворец спорта планируют открыть до сентября 2025 года. До завершения работ и благоустройства территории осталось около двух месяцев. Сроки реализации проекта несколько раз срывались. Возможно, рабочие спешат завершить ремонт, не соблюдая законы и разрушая могилы.