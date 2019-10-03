Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Найденные в частном доме на Дону человеческие останки идентифицированы

Найденные в частном доме на Дону человеческие останки идентифицированы
Специалисты идентифицировали найденные на Дону останки человека. Они принадлежат немецкому солдату.

Как ранее сообщалось, в одном из сел Матвеево-Курганского района местный житель во время земляных работ нашел череп и кости человека. На место прибыли экстренные службы, которые забрали останки на экспертизу.

Позже селянин нашел еще одну деталь - солдатский жетон. Именно он и смог идентифицировать, кому принадлежат кости.

Жетон, как выяснилось, принадлежал немецкому солдату, погибшему во время боев в Великой Отечественной войне.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.