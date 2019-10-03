Найденные в частном доме на Дону человеческие останки идентифицированы



Специалисты идентифицировали найденные на Дону останки человека. Они принадлежат немецкому солдату.



Как ранее сообщалось, в одном из сел Матвеево-Курганского района местный житель во время земляных работ нашел череп и кости человека. На место прибыли экстренные службы, которые забрали останки на экспертизу.



Позже селянин нашел еще одну деталь - солдатский жетон. Именно он и смог идентифицировать, кому принадлежат кости.



Жетон, как выяснилось, принадлежал немецкому солдату, погибшему во время боев в Великой Отечественной войне.