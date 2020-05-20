Ослаблять режим ограничений в отдельных районах Ростовской области не будут
Главный санитарный врач Ростовской области высказался по поводу того, можно ли ослаблять ограничительные меры в отдельных районах. О том, будут ли вводиться послабления на некоторых территориях, Евгений Ковалёв рассказал во время брифинга 22 мая.
Сейчас карантинные меры (режима самоизоляции, масочный режим, обязательство соблюдать дистанцию) введены по всему региону. При этом в некоторых районах зафиксировано довольно мало случаев инфицирования, а в Родионово-Несветайском — и вовсе нет ни одного. В связи с этим у жителей стоял вопрос, можно ли у них ослабить ограничения.
- Кому-то увеличивать уровень свободы – не целесообразно, - уверен Евгений Ковалёв. - На большинстве территорий мы наблюдаем выравнивание показателей.
Дело в том, что жители того района, где снимут меры, начнут ездить между муниципалитетами, что может стать причиной всплеска заболеваемости. В связи с этим всем дончанам придётся ждать, когда средние показатели по области начнут снижаться. Пока коэффициент распространения инфекции составляет 1,36. Для того, чтобы начать снимать ограничения, он должен составлять единицу и ниже.