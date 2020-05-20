Ослаблять режим ограничений в отдельных районах Ростовской области не будут

Главный санитарный врач Ростовской области высказался по поводу того, можно ли ослаблять ограничительные меры в отдельных районах. О том, будут ли вводиться послабления на некоторых территориях, Евгений Ковалёв рассказал во время брифинга 22 мая.Сейчас карантинные меры (режима самоизоляции, масочный режим, обязательство соблюдать дистанцию) введены по всему региону. При этом в некоторых районах зафиксировано довольно мало случаев инфицирования, а в Родионово-Несветайском — и вовсе нет ни одного. В связи с этим у жителей стоял вопрос, можно ли у них ослабить ограничения.Дело в том, что жители того района, где снимут меры, начнут ездить между муниципалитетами, что может стать причиной всплеска заболеваемости. В связи с этим всем дончанам придётся ждать, когда средние показатели по области начнут снижаться. Пока коэффициент распространения инфекции составляет 1,36. Для того, чтобы начать снимать ограничения, он должен составлять единицу и ниже.