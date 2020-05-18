Несколько территорий Ростовской области могут закрыть на карантин из-за коронавируса
В городах Ростовской области со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести карантин. Речь об этом шла на заседании регионального штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 20 мая.
На сегодняшний день среди муниципалитетов Дона выделяется ряд территорий с наибольшим числом заболевших. Максимальные показатели заболеваемости наблюдаются в Донецке, Звереве, Заветинском, Весёловском, Советском, Кашарском, Мартыновском, Мясниковском, Ремонтненском, Белокалитвинском районах.
- Мы должны рассмотреть возможность выделить районы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией в отдельную категорию и оставить действующие ограничительные меры, а в остальной части области сделать послабления, - отметил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев. - Область большая, растянутая, иначе мы с места никогда не сдвинемся.
Предложение поддержал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.
- В территориях, где тенденция роста сохраняется уже не первую неделю, можно наложить отдельный карантин, - добавил Ковалев.
По словам министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, там, где складывается положительная динамика, может быть начат первый этап послаблений.
- В том числе, возможно, рассмотреть вопрос об открытии дежурных групп в детских садах, - добавила Быковская.
Соответствующее решение может быть принято уже послезавтра – в пятницу, 22 мая.
Добавим, что на сегодняшний день лидером по заболеваемости в Ростовской области стал Мясниковский район.