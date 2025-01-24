Городская дума Ростова официально объявила о внеочередном заседании 28 января

Фото: Ростов ру.

Городская дума Ростова-на-Дону официально анонсировала внеочередное заседание, назначенное на 28 января. В повестке отсутствует вопрос о возможной отставке главы администрации города. Обсуждение сосредоточится на назначении нового руководителя Управления образования, процедурах конкурса на должность главы Ростова-на-Дону, а также изменениях в бюджете.На протяжении последней недели в местных медиа активно обсуждали слухи о возможном уходе главы администрации Алексея Логвиненко. Сам он заявил, что не подавал заявления об отставке, хотя депутат Наталья Оськина опубликовала вопрос о его отставке в повестке заседания.После появления этой информации сайт гордумы начал явно некорректно работать: сначала пропала информация о повестке, затем сайт полностью упал.Пресс-служба гордумы сообщила, что не была информирована о проведении внеочередного заседания, хотя Наталья Оськина подтвердила, что они получили приглашение на заседание.В результате спустя три дня гордума официально подтвердила информацию о внеочередном заседании. Напоминаем, что теперь каждый желающий может присутствовать на заседаниях гордумы. Заседание начнется 28 января в 10:00. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном сайте гордумы и администрации Ростова-на-Дону.