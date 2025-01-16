В Ростове гордума обсудит вопрос об уходе Логвиненко с поста главы администрации
В Ростове запланировано внеочередное заседание городской думы, на котором будет рассмотрен вопрос об отставке Алексея Логвиненко. Депутат Наталья Оськина сообщила об этом в своих социальных сетях, опубликовав скриншот с сайта администрации.
Ранее, 14 января, в СМИ появились слухи о возможной отставке главы администрации. Однако Алексей Логвиненко опроверг их на встрече с журналистами. Он заявил, что его полномочия истекают в октябре 2025 года. Решение об отставке может быть принято только городской думой.
Теперь информация о досрочном уходе Алексея Логвиненко получила официальное подтверждение. Слухи о предстоящем заседании и повестке дня подтверждены депутатом Натальей Оськиной. Хотя скриншот пока не является официальным документом, его публикация представителем власти придаёт ему большую значимость.
Ожидается, что на заседании будут обсуждаться причины отставки главы администрации и дальнейшие шаги по управлению городом.