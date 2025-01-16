В Ростове гордума обсудит вопрос об уходе Логвиненко с поста главы администрации

Фото: соцсцети.

В Ростове запланировано внеочередное заседание городской думы, на котором будет рассмотрен вопрос об отставке Алексея Логвиненко. Депутат Наталья Оськина сообщила об этом в своих социальных сетях, опубликовав скриншот с сайта администрации.Ранее, 14 января, в СМИ появились слухи о возможной отставке главы администрации. Однако Алексей Логвиненко опроверг их на встрече с журналистами. Он заявил, что его полномочия истекают в октябре 2025 года. Решение об отставке может быть принято только городской думой.Теперь информация о досрочном уходе Алексея Логвиненко получила официальное подтверждение. Слухи о предстоящем заседании и повестке дня подтверждены депутатом Натальей Оськиной. Хотя скриншот пока не является официальным документом, его публикация представителем власти придаёт ему большую значимость.Ожидается, что на заседании будут обсуждаться причины отставки главы администрации и дальнейшие шаги по управлению городом.