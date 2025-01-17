На сайте Гордумы исчезла запись о рассмотрении отставки Алексея Логвиненко

Фото: Личная страница ВК Натальи Оськиной.

На сайте Гордумы исчезла строчка о рассмотрении вопроса об отставке главы администрации города Алексея Логвиненко. Об этом в социальных сетях написала Наталья Оськина.По словам депутата городской думы, сутками ранее запись о заседании, на котором планируют рассмотреть отставку Алексея Логвиненко, еще была. Принять решение по этому вопросу должны были 28 января. Исчезновение записи Наталья Оськина назвала «ловкостью рук».В пресс-службе Ростовской-на-Дону городской Думы заявили, что заседание не назначено.Слухи об отставке Алексея Логвиненко появились еще 14 января. Однако в тот же день глава администрации города их опроверг.