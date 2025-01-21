Депутат Наталья Оськина рассказала, что внеочередное заседание Гордумы пройдет 28 января

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Наталья Оськина, депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, подтвердила порталу Donday, что внеочередное заседание гордумы все же состоится 28 января.- Городская дума пригласила каждого депутата в личном формате по телефону в связи с тем, что технические работы на сайте привели к нарушению его работы. В телефонном звонке всех пригласили на заседание на 28 января, - рассказала Наталья Оськина.По ее словам, на предстоящем заседании депутаты намерены рассмотреть вопрос об отставке главы администрации города.Однако в самой городской думе опровергли информацию о проведении внеочередного заседания. Так, на сайте гордумы актуальный график предстоящих заседаний посмотреть нельзя, а в социальных сетях также нет информации по этому поводу.Слухи об отставке Алексея Логвиненко появились еще 14 января. В тот же день на встрече с журналистами глава администрации опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что не подавал заявления об уходе, Также Алексей Логвиненко отметил, что решение о его отставке может принять только городская дума.Вскоре после этого Наталья Оськина объявила, что вопрос об отставке Логвиненко будет рассмотрен на внеочередном заседании, которое состоится 28 января. В соцсетях она опубликовала скриншот повестки. Там отставка главы указана в числе обсуждаемых тем.После появления этой информации в сети строка об отставке Алексея Логвиненко исчезла из повестки, а пресс-служба гордумы официально сообщила, что никакого внеочередного заседания не планируется.