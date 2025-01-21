Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Депутат Наталья Оськина рассказала, что внеочередное заседание Гордумы пройдет 28 января

Депутат Наталья Оськина рассказала, что внеочередное заседание Гордумы пройдет 28 января
Наталья Оськина, депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, подтвердила порталу Donday, что внеочередное заседание гордумы все же состоится 28 января.

- Городская дума пригласила каждого депутата в личном формате по телефону в связи с тем, что технические работы на сайте привели к нарушению его работы. В телефонном звонке всех пригласили на заседание на 28 января, - рассказала Наталья Оськина.

По ее словам, на предстоящем заседании депутаты намерены рассмотреть вопрос об отставке главы администрации города.

Однако в самой городской думе опровергли информацию о проведении внеочередного заседания. Так, на сайте гордумы актуальный график предстоящих заседаний посмотреть нельзя, а в социальных сетях также нет информации по этому поводу.

Слухи об отставке Алексея Логвиненко появились еще 14 января. В тот же день на встрече с журналистами глава администрации опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что не подавал заявления об уходе, Также Алексей Логвиненко отметил, что решение о его отставке может принять только городская дума.

Вскоре после этого Наталья Оськина объявила, что вопрос об отставке Логвиненко будет рассмотрен на внеочередном заседании, которое состоится 28 января. В соцсетях она опубликовала скриншот повестки. Там отставка главы указана в числе обсуждаемых тем.

После появления этой информации в сети строка об отставке Алексея Логвиненко исчезла из повестки, а пресс-служба гордумы официально сообщила, что никакого внеочередного заседания не планируется.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.