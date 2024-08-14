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Родственникам погибшего в СВО бойца из Гуково вручили медаль «За отвагу»

Родственникам погибшего в СВО бойца из Гуково вручили медаль «За отвагу»
В Ростовской области родные Дмитрия Комина, погибшего во время специальной военной операции, получили государственную награду – медаль «За отвагу». Как стало известно 13 августа, церемония вручения состоялась в администрации города Гуково.

В начале специальной военной операции 43-летний Дмитрий Комин добровольно отправился на службу. В том же году, в октябре, его семья пережила страшную трагедию. Жена Дмитрия попала в жуткую аварию. Девушка получила многочисленные травмы, включая переломы ног и позвоночника, а также черепно-мозговую травму.

Тогда Дмитрия отпустили из воинской части домой, чтобы он мог заботиться о детях, пока его супруга проходила восстановление. Позднее мужчина вернулся на службу.

Он проявил исключительное мужество и отвагу в зоне боевых действий. За его подвиг семья получила высокую государственную награду.

У Дмитрия остались два сына: восьми и пятнадцати лет.
Фото: соцсети
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