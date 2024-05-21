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Бойца СВО из Волгодонска наградили орденом Мужества

Бойца СВО из Волгодонска наградили орденом Мужества
В Волгодонске 60-летнего бойца СВО посмертно наградили орденом Мужества. Государственную награду семье Петра Петренко 21 мая передал военный комиссар Геннадий Терещенко.

Петр Викторович родился и вырос в городе Караганде Республики Казахстан. Там его призвали на срочную службу начальником радиорелейных станций.

После армии мужчина женился, с супругой у них появились двое детей. Сына назвали Андреем, а дочь – Аллой. На тот момент пара уже жила в Узбекистане. Затем в 1990 году семья Петренко переехала в Волгодонск. Там они прожили более 30 лет.
Фото: Личный архив семьи Петренко/DonDay-Волгодонск
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