Бойца СВО из Волгодонска наградили орденом Мужества

Фото: Личный архив семьи Петренко/DonDay-Волгодонск

В Волгодонске 60-летнего бойца СВО посмертно наградили орденом Мужества. Государственную награду семье Петра Петренко 21 мая передал военный комиссар Геннадий Терещенко.Петр Викторович родился и вырос в городе Караганде Республики Казахстан. Там его призвали на срочную службу начальником радиорелейных станций.После армии мужчина женился, с супругой у них появились двое детей. Сына назвали Андреем, а дочь – Аллой. На тот момент пара уже жила в Узбекистане. Затем в 1990 году семья Петренко переехала в Волгодонск. Там они прожили более 30 лет.