Каскадер из Ростова проехался на роликах со скоростью в 200 километров в час

Фото: СоцСети

Ростовский каскадер проехался на роликах по трассе с большой скоростью. Видеоролик опасного для жизни и здоровья трюка Евгений Чеботарев разместил в соцсетях 11 сентября.В кадре экстремал встал на ролики впервые. Для безопасности он надел наколенники и шлем. После Чеботарев взялся руками за автомобильный спойлери машина увеличила скорость до 184 километров в час.- Без страховки. Ноги подлетели, мой крепкий хват за спойлер спас мне жизнь. Мне повезло,- написал Чеботарев.Это 137 по счету трюк каскадера. Напомним, ранее экстремал выпрыгнул из автобуса на ходу и приземлился в кабриолет.