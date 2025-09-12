Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Каскадер из Ростова проехался на роликах со скоростью в 200 километров в час

Каскадер из Ростова проехался на роликах со скоростью в 200 километров в час
Ростовский каскадер проехался на роликах по трассе с большой скоростью. Видеоролик опасного для жизни и здоровья трюка Евгений Чеботарев разместил в соцсетях 11 сентября.

В кадре экстремал встал на ролики впервые. Для безопасности он надел наколенники и шлем. После Чеботарев взялся руками за автомобильный спойлери машина увеличила скорость до 184 километров в час.

- Без страховки. Ноги подлетели, мой крепкий хват за спойлер спас мне жизнь. Мне повезло,- написал Чеботарев.

Это 137 по счету трюк каскадера. Напомним, ранее экстремал выпрыгнул из автобуса на ходу и приземлился в кабриолет.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.