Жители Батайска сообщили о сливе нечистот в канал
В Батайске местные жители обнаружили сброс сточных вод в канал на улице Мелиораторов. Об этом информирует «Батайское время».
Один из горожан рассказал, что 25 июля около часа дня почувствовал неприятный запах канализации. Прогуливаясь по улице Мелиораторов, 7, он увидел, как в канал сливается жидкость. По его мнению, это были канализационные стоки.
Как отметил местный житель, эта жидкость перетекает через дорогу и попадает в более длинный канал, который затем впадает в речку Койсуг.