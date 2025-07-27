Жители Батайска сообщили о сливе нечистот в канал

Фото: Батайское время

В Батайске местные жители обнаружили сброс сточных вод в канал на улице Мелиораторов. Об этом информирует «Батайское время».Один из горожан рассказал, что 25 июля около часа дня почувствовал неприятный запах канализации. Прогуливаясь по улице Мелиораторов, 7, он увидел, как в канал сливается жидкость. По его мнению, это были канализационные стоки.Как отметил местный житель, эта жидкость перетекает через дорогу и попадает в более длинный канал, который затем впадает в речку Койсуг.