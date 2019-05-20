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Очередная волна эвакуаций из торговых центров прокатилась по Ростову

Очередная волна эвакуаций из торговых центров прокатилась по Ростову
Фото: vk.com/rostovnadonu
22 мая по Ростову прокатилась очередная волна эвакуаций из торговых центров. Звонки в полицию с сообщениями о заминировании ТЦ стали поступать после обеда.

Так, посетителям и персоналу в экстренном порядке пришлось покинуть ТРЦ «РИО» на проспекте Нагибина, «Сокол» на проспекте Стачки и магазин «Кооператор Дона» на проспекте Ворошиловском.

На место прибыли сотрудники полиции. Правоохранители проверили здания и прилегающую территорию. Никаких взрывоопасных предметов либо веществ обнаружено не было.

Напомним, что массовые эвакуации из общественных мест происходили в Ростове и ранее. В феврале из-за угрозы террористического акта были эвакуированы школы. В марте и апреле из-за анонимных звонков эвакуировали ростовские торговые центры.

Добавим, что уголовная ответственность за ложное сообщение о готовящемся теракте наказывается штрафом в размере от 500 до 700 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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