Обвиняемых по делу аксайских рынков до 15 июня оставили в СИЗО

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Обвиняемым по уголовному делу об аксайских рынках продлили меру пресечения. Пролетарский районный суд Ростова оставил в СИЗО 12 человек. В их числе экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, бывший владелец рынков Карим Бабаев, а также его сыновья Вадим и Эдуард. Они будут находиться под стражей до 15 июня.Адвокаты просили освободить подзащитных из СИЗО, в котором многие из них находятся почти четыре года. Сторона защиты мотивировала просьбу истечением срока давности уголовного дела по основным статьям.Обвинение, напротив, посчитало, что фигуранты могут скрыться, если окажутся на домашнем аресте. Судья согласился с этими доводами и продлил срок содержания под стражей.По информации издания DonDay, адвокаты намерены обжаловать продление меры пресечения для подзащитных.Напомним, что утром 27 апреля 2021 года крупные рынки под Ростовом оказались закрыты. Вскоре стало известно о задержании главы Аксайского района Виталия Борзенко, а также семьи предпринимателей Бабаевых. Им предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям, в том числе об организации преступного сообщества и незаконном предпринимательстве.