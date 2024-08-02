Ростовский суд продлил арест имущества родных фигурантов «дела аксайских рынков»

Фото: Ростов.ру

В Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде 1 августа прошло выездное заседание Пролетарского районного суда по уголовному делу «аксайских рынков». На скамье подсудимых - экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, бывший владелец рынков Карим Бабаев, его сыновья Вадим и Эдуард.На заседании прокурор ходатайствовал о продлении срока ареста имущества 16 человек и двух организаций. Ограничения наложены на квартиры, расчетные счета родственников подсудимых, а также на земли предпринимателей на территории бывших рынков «Алмаз», «Атлант», «Овощной» и т. д.Потерпевшей стороной по уголовному делу является администрация Аксайского района. В июне 2021 года суд изъял девять земельных участков на территории бывших рынков и передал их муниципалитету. Однако администрация не может зарегистрировать свое право собственности на землю из-за ареста.По информации, больше трех лет предприниматели, фигуранты уголовного дела, а также их родственники продолжают получать уведомления об уплате земельного налога за участки, которые у них изъяты.Суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил арест на имущество до 15 декабря.