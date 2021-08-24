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В Ростове задержали еще одного фигуранта по делу аксайских рынков

В Ростове задержали еще одного фигуранта по делу аксайских рынков

Еще одного фигуранта по делу аксайских рынков задержали в Ростове. Им стал Владимир Мороженко. Об этом 26 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Мороженко пробудет в СИЗО до 10 октября включительно. Его обвиняют по статьям «Участие в преступном сообществе» и «Незаконное предпринимательство». Бизнесмен занимался арендой жилых и нежилых помещений и торговлей.

Напомним, следствием было установлено девять фигурантов по делу об аксайских рынках. Список регулярно пополняется новыми подозреваемыми. Их обвиняют в незаконном присвоении девяти земельных участков на общую сумму свыше 450 миллионов рублей, незаконном предпринимательстве на сумму 236 миллионов рублей, а также в «отмывании» 11 миллионов рублей.

Сейчас среди участников предполагаемой преступной группировки - Карим Бабаев, его дети - Вадим и Эдуард, Иван Ситько, Сергей Шамраев, Тураб Исаев, Любовь Хакало и бывший глава Аксайского района Ростова Виталий Борзенко.

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